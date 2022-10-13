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Создается Секретариат Государственной комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы

Политика Материалы 13 октября 2022 12:55 (UTC +04:00)
Создается Секретариат Государственной комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы

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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о мерах по обеспечению деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабмин, согласно постановлению, в целях организации текущей деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения создается Секретариат комиссии.

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