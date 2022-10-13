Франция не занимает беспристрастной позиции в своей политике по Южному Кавказу - Солтан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проводит открытую политику в отношениях со всеми странами и имеет право ожидать такой же позиции от других стран. Одной из основных причин недоверия азербайджанского общества к Франции являются некоторые нюансы политики этой страны в отношении региона.

Об этом сказал в четверг Trend глава рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Франция Солтан Мамедов.

Он подчеркнул, что после 44-дневной войны на Южном Кавказе появились новые возможности для обеспечения мира, однако некоторые шаги Франции препятствуют этому процессу.

Коснувшись, в частности, мнения, высказанного министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной в Национальной ассамблее несколько дней назад, глава рабочей группы сказал, что подобные заявления не служат ничему, кроме обострения ситуации в регионе.

Он отметил, что азербайджанская сторона неоднократно призывала Францию быть беспристрастной в своей политике в отношении Южного Кавказа и, в частности в подходе к процессу нормализации азербайджано-армянских отношений.

«На различных встречах мы доводили до внимания французских коллег беспокоящие Азербайджан моменты. Мы всегда выступали с той позиции, что нанесение ущерба отношениям, ослабление взаимного доверия недопустимы. Но, к сожалению, Франция не меняет своей политики, своего подхода. Она больше защищает интересы Армении. Это, конечно, вызывает определенные вопросы касательно того, насколько эффективным может быть участие Франции в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», - сказал Мамедов.

Он подчеркнул, что Франция выдвижением различных инициатив пытается взять на себя роль ключевого игрока в процессах в регионе, а также предпринимает попытки выступить посредником в переговорах между Азербайджаном и Арменией.

Глава рабочей группы отметил, что многие шаги, предпринятые Францией за прошедший период, а также ее нынешняя политика вызывают сомнения в том, что она может быть беспристрастным посредником.

«Азербайджанское общество не поддерживает участия Франции в качестве посредника. Мы были свидетелями безразличного отношения этой страны, которая в течение 30 лет являлась сопредседателем Минской группы ОБСЕ, к факту оккупации азербайджанских земель. Факты, связанные с террором и геноцидом, агрессией в отношении Азербайджана, не стали объектом серьезного осуждения со стороны Франции. Поэтому я думаю, что попытки Франции раздуть вопросы, которые больше не стоят на повестке дня, выполнить посредническую миссию в переговорном процессе бесполезны», - сказал Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)