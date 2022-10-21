Бинали Йылдырым и Шамиль Айрым отбыли в Турцию

БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым, депутат Шамиль Айрым и охранник Огузхан Демирчи, попавшие в дорожно-транспортное происшествие во время поездки в Азербайджан, отбыли в Турцию.

Как передает в пятницу Trend, об этом сегодня сообщил на своей странице в Twitter посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

"Господин Президент Ильхам Алиев посетил Бинали Йылдырыма, депутата Шамиля Айрыма и охранника Огузхана Демирчи в больнице. Благодарим господина Президента Ильхама Алиева за внимание. Состояние наших пациентов хорошее. Мы проводили их в Турцию", - говорится в публикации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)