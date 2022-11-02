Во французской прессе опубликована статья о трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи

БАКУ /Trend/ - На французском новостном портале La Gazette опубликована статья о встрече 31 октября в Сочи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном и принятом по итогам этой встречи заявлении.

Как сообщает в среду Trend, в статье со ссылкой на итоговое заявление говорится, что стороны подтвердили свою приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных соглашений для всесторонней нормализации азербайджано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа.

В статье подчеркивается, что стороны договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения и обсуждать и решать все проблемные вопросы на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года.

"Была подчеркнута важность формирования позитивной атмосферы между Азербайджаном и Арменией для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных объединений и религиозных лидеров с помощью России, а также для привлечения трехсторонних межпарламентских связей с целью укрепления доверия между народами двух стран", - говорится в статье.

Также, приводя слова главы азербайджанского государства на двусторонней встрече с Владимиром Путиным в Сочи, в статье отмечается, что карабахский конфликт - это уже история, он был решен два года назад.

"Поэтому в данном контексте практически не осталось вопросов для обсуждения", - говорится в статье.

(Перевод: Фидан Мустафаева)