Завтра в Брюсселе состоится заседание комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы

БАКУ /Trend/ - Третье заседание комиссии по делимитации и безопасности азербайджано-армянских границ состоится завтра, 3 ноября, в столице Бельгии - Брюсселе.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в среду в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отметим, что сопредседателем двусторонней Государственной комиссии по делимитации и демаркации границ с азербайджанской стороны является заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев.

Напомним, что первая встреча по делимитации и демаркации границ состоялась 24 мая этого года на нахчыванском участке азербайджано-армянской границы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)