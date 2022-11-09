Ниагарский водопад окрасился в цвета азербайджанского флага (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю 9 Ноября – Дня Государственного флага Азербайджанской Республики по инициативе посольства Азербайджана в США Ниагарский водопад, являющийся одним из крупнейших водопадов в мире, был подсвечен цветами азербайджанского флага.

Об этом сообщили в среду Trend в посольстве.

Было отмечено, что в связи с этой инициативой посольством Азербайджана в США было направлено соответствующее обращение к руководству Государственного парка "Ниагарский водопад" и руководством парка было принято положительное решение относительно данного обращения.

Отметим, что флаг, являющийся одним из официальных символов Азербайджанской Республики (наряду с гимном и гербом), впервые был утвержден 9 ноября 1918 года Советом министров Азербайджанской Демократической Республики, первой демократической республики на мусульманском Востоке. 18 октября 1991 года конституционным актом "О государственной независимости Азербайджанской Республики" Азербайджанская Республика как правопреемница Азербайджанской Демократической Республики восстановила ее государственные символы, в том числе государственный флаг. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 18 ноября 2009 года 9 ноября отмечается в Азербайджане как День Государственного флага.

(Перевод: Нубар Кулузаде)