Проходит заседание глав МИД стран-членов Организации тюркских государств (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Самарканде началось 9-е заседание Совета министров иностранных дел стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится на странице ОТГ в Twitter.

Отмечается, что на заседании обсуждается повестка саммита глав государств ОТГ, который состоится 11 ноября, и итоговая работа в связи с документами, подписание которых ожидается.

Напомним, что завтра в Самарканде состоится саммит глав стран-участниц Организации тюркских государств.

(Перевод: Фидан Мустафаева)