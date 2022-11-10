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Проходит заседание глав МИД стран-членов Организации тюркских государств (ФОТО)

Политика Материалы 10 ноября 2022 10:39 (UTC +04:00)
Проходит заседание глав МИД стран-членов Организации тюркских государств (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Самарканде началось 9-е заседание Совета министров иностранных дел стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится на странице ОТГ в Twitter.

Отмечается, что на заседании обсуждается повестка саммита глав государств ОТГ, который состоится 11 ноября, и итоговая работа в связи с документами, подписание которых ожидается.

Напомним, что завтра в Самарканде состоится саммит глав стран-участниц Организации тюркских государств.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Проходит заседание глав МИД стран-членов Организации тюркских государств (ФОТО)
Проходит заседание глав МИД стран-членов Организации тюркских государств (ФОТО)
Проходит заседание глав МИД стран-членов Организации тюркских государств (ФОТО)
Проходит заседание глав МИД стран-членов Организации тюркских государств (ФОТО)
Проходит заседание глав МИД стран-членов Организации тюркских государств (ФОТО)
Проходит заседание глав МИД стран-членов Организации тюркских государств (ФОТО)
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