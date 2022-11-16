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К 2026 г. на освобожденных территориях Азербайджана будет построено около 35 тыс. квартир и частных жилых домов

Политика Материалы 16 ноября 2022 18:43 (UTC +04:00)
К 2026 г. на освобожденных территориях Азербайджана будет построено около 35 тыс. квартир и частных жилых домов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - К 2026 году на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будет построено 34 500 квартир и частных жилых домов.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики.

Согласно Плану мероприятий, в 2022-2026 годах в Агдамском, Физулинском, Шушинском, Ходжавендском, Зангиланском, Кяльбаджарском, Лачинском, Губадлинском, Джебраильском, Тертерском и Ходжалинском районах будет построено 34 500 квартир и частных жилых домов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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