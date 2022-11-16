На освобожденных территориях Азербайджана будут построены олимпийские спорткомплексы и универсальные спортзалы

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана будут построены олимпийские спортивные комплексы и универсальные спортивные залы (с бассейнами, спортивными площадками открытого типа, спортивным инвентарем и т.д.).

Как сообщает в среду Trend, это отражено в I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики, утвержденной распоряжением главы государства.

Согласно Плану мероприятий, строительство олимпийских спортивных комплексов начнется в 2023 году, а универсальных спортивных залов - в 2024 году.

Проектирование будет осуществляться Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики. Контроль за строительством будут осуществлять министерство спорта, местные органы исполнительной власти и специальное представительство Президента Азербайджанской Республики.

Спортивные объекты планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году.

(Перевод: Нубар Кулузаде)