Исполнилось два года с освобождения Кяльбаджара от оккупации (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется два года с освобождения Кяльбаджарского района от армянской оккупации.

Как передает в пятницу Trend, согласно заявлению от 10 ноября 2020 года, Кяльбаджар должен был быть возвращен Азербайджану 15 ноября.

Однако армянская сторона запросила дополнительные 10 дней для вывода из района армии и людей, которых она незаконно там разместила. Поэтому, еще раз проявив гуманизм, азербайджанское государство, учтя также просьбу Президента России Владимира Путина, продлило этот срок до 25 ноября.

ВС Армении оккупировали Кяльбаджарский район 2 апреля 1993 года. В результате оккупации беженцами и вынужденными переселенцами стали 53 340 человек, убиты 55 военнослужащих, 511 гражданских лиц, 321 человек взят в плен и пропал без вести, тысячи жителей получили ранения.

В настоящее время в Кяльбаджаре ведутся восстановительные и строительные работы, создается новая инфраструктура, район возрождается. Более 71 000 жителей Кяльбаджара с нетерпением ждут того дня, когда вернутся на родные земли.

(Перевод: Фидан Мустафаева)