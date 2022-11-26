Австрийская онлайн-газета посвятила статью визиту Президента Ильхама Алиева в Сербию

БАКУ /Trend/ - Австрийская онлайн-газета dasfazit.at посвятила визиту Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию статью под заголовком «Мы верим слову Президента Ильхама Алиева больше, чем любой подписи – Александар Вучич», где подробно освещаются встреча между лидерами стран, подписание межправительственных документов, и, в частности, совместные заявления президентов для печати.

В статье говорится, что выступивший первым в ходе заявлений для печати Президент Сербии Александар Вучич сказал, что очень рад принимать в Белграде истинного друга страны Президента Ильхама Алиева. Вучич напомнил о том, что существует много общего между политическими векторами Сербии и Азербайджана, и это, в первую очередь, проявляется в том, что обе страны непреклонно отстаивают свою территориальную целостность на международной арене.

Вучич, чьи слова цитирует издание, сказал, что Президент Ильхам Алиев сегодня является «самым популярным человеком в Европе». Глава Сербии отметил, что назрела огромная потребность в азербайджанском газе и «во всем том, что может предложить Азербайджан, поэтому очень любят его». Также Вучич признался в том, что в этом отношении «немного завидует» Президенту Азербайджана.

По словам лидера Сербии, которые приводит газета, большую значимость для них [сербской стороны] представляет не столько наличие подписей на документах, обусловленное протокольными обязательствами, а слово самого Президента Ильхама Алиева: «Мы верим его слову больше, чем любой подписи».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь отметил дружеские отношения глав двух государств и то, что, по его мнению, "этот фактор сыграл важную роль в стремительном развитии сербско-азербайджанских отношений".

Касаясь подписанных документов, Президент Азербайджана отметил, что среди них документы о стратегическом партнерстве занимают особое место.

«Сербия и Азербайджан всегда защищают, поддерживают друг друга на международной арене. Как отметил Президент Вучич, суверенитет, территориальная целостность поддерживаются на взаимной основе, и эта позиция является однозначной, неизменной и останется таковой», - цитирует газета слова главы государства.

В статье уделено внимание и позиции азербайджанского лидера относительно избирательного характера постановлений и резолюций международных организаций. Как верно заметил глава государства, они «в некоторых случаях исполняются в течение нескольких дней, а в некоторых - в течение нескольких часов», а в случае с Азербайджаном эти решения, несмотря на всю серьезность принимавших их субъектов (Совет Безопасности ОНН, Совет Европы, Европарламент и др.), не реализовывались в течение 27 лет, и это не оставило Азербайджану иного выбора, кроме как прибегнуть к «фактору силы», что вполне соответствует международному праву на самооборону, прописанному в Уставе ООН.

«Поэтому мировое сообщество должно внести свои предложения относительно дальнейшей деятельности международных организаций», - приводит газета слова Президента Ильхама Алиева.

Азербайджанский лидер также подчеркнул, что роль газовых ресурсов Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности многих стран «будет постепенно расти».

В статье отмечается, что главы Сербии и Азербайджана выразили уверенность в том, что подобного рода визитов «будет много» и что эта «дружба будет вечной».