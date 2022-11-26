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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Политика Материалы 26 ноября 2022 14:35 (UTC +04:00)
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/ - 26 ноября с 00:05 до 00:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района, передает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Кроме того, с 09:25 до 10:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в Агдамском и Ходжавендском направлениях. Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.

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