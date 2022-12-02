Призываем российский миротворческий контингент использовать правильные названия населенных пунктов Азербайджана - минобороны

БАКУ /Trend/ - Призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, использовать в соответствующих сообщениях правильные названия населенных пунктов на территории нашей страны..

Об этом в пятницу говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, передает Trend.

И вновь с сожалением приходится констатировать обозначение в официальных сообщениях миротворческого контингента Российской Федерации названий азербайджанских территорий под вымышленными армянскими топонимами.

Вызывает недоумение пренебрежительное отношение к неоднократным обращениям с нашей стороны по поводу отказа от использования неверных формулировок.

Министерство обороны Азербайджанской Республики настоятельно заявляет о НЕДОПУСТИМОСТИ неправильного обозначения наших населенных пунктов и использования выражения «территория Нагорного Карабаха».

Еще раз напоминаем, что территория, указанная в официальном сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 02.12.2022 года, опубликованном на официальной интернет-странице Министерства обороны Российской Федерации, как «территория Нагорного Карабаха», является Карабахским экономическим районом, а официальные названия азербайджанских населенных пунктов, обозначенных как «Мардакерт» и «Мартуни», - АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно.

Призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, использовать в соответствующих сообщениях правильные названия населенных пунктов на территории нашей страны", - говорится в сообщении минобороны.