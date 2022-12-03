БАКУ /Trend/ -Азербайджан направил специалистов для расследования незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на дороге Ханкенди-Шуша, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов страны.

"В настоящее время с командованием миротворческих сил обсуждается деятельность на этих территориях группы экспертов в целях расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых и связанных с этим экологических последствий", - сообщили в ведомстве.

Новость обновляется