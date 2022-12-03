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Азербайджан направил специалистов для расследования незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на дороге Ханкенди-Шуша

Политика Материалы 3 декабря 2022 14:23 (UTC +04:00)
Азербайджан направил специалистов для расследования незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на дороге Ханкенди-Шуша

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ -Азербайджан направил специалистов для расследования незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на дороге Ханкенди-Шуша, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов страны.

"В настоящее время с командованием миротворческих сил обсуждается деятельность на этих территориях группы экспертов в целях расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых и связанных с этим экологических последствий", - сообщили в ведомстве.

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