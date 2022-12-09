В Москве состоялась встреча министров обороны стран ШОС и СНГ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 9 декабря в столице России Москве состоялась встреча министров обороны стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества независимых государств (СНГ).

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны, Азербайджанскую Республику на заседании представил начальник управления международного военного сотрудничества министерства обороны генерал-майор Гусейн Махмудов.

Генерал-майор Махмудов, выступая на заседании, подробно проинформировал о преступлениях, совершенных Арменией против Азербайджана за 30 лет.

Начальник управления подчеркнул, что обеспечение безопасности на освобожденных от оккупации территориях и проведение там восстановительных работ является одной из основных задач, стоящих перед правительством Азербайджана. Было отмечено, что восстановительные работы затягиваются из-за мин, установленных армянскими военными формированиями на территориях Азербайджана. Также было доведено до сведения, что в период после окончания конфликта 268 азербайджанцев погибли или получили ранения от взрывов этих мин.

(Перевод: Нубар Кулузаде)