Медиаплатформа Turkic.World и Азербайджанский институт теологии подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Медиаплатформа "Тюркский мир" (Turkic.World) и Азербайджанский институт теологии подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает в понедельник Trend, меморандум подписали заместитель директора АМИ Trend Руфиз Хафизоглу и ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов.

Согласно меморандуму, "Turkic.World" стал официальным медиапартнером Азербайджанского института теологии.

В рамках подписанного меморандума на медиаплатформе будут публиковаться новости, связанные с институтом, кроме того, медиапроект в качестве экспертов и комментаторов будет активно привлекать профессорско-преподавательский состав университета .

Отметим, что медиаплатформа "Тюркский мир" (Turkic.World) начала свою деятельность в 2021 году в результате сотрудничества АМИ Trend и турецкой "Albayrak Media Group" при поддержке помощника Президента - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

(Перевод: Нубар Кулузаде)