Министр обороны Азербайджана побывал в штабе Сухопутных войск (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева 3 января министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал в штабе Сухопутных войск страны, передает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.

"В Центре боевого управления Сухопутных войск генерал-полковник Гасанов заслушал доклады об оперативной ситуации, дал соответствующие указания по служебно-боевой деятельности.

Затем на служебном совещании с командованием Сухопутных войск был проведен анализ проделанной работы, даны указания по поддержанию боеготовности и профессионализма военнослужащих на постоянном высоком уровне, а также по практической подготовке подразделений и пунктам управления.

Генерал-полковник Гасанов довел до внимания командного состава задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим перед азербайджанской армией, пожелал участникам совещания успехов на службе в 2023 году", - говорится в сообщении министерства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)