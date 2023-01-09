Давосскому форуму как никогда нужен Азербайджан - АНАЛИЗ

БАКУ/Trend/ - С 16 по 20 января швейцарский Давос примет 53-е ежегодное собрание Всемирного экономического форума: в этот раз темой станет "Сотрудничество в раздробленном мире". Анализ тем Давосского форума показывает: миру сегодня как никогда нужен уникальный опыт Азербайджана.

Традиционно в Давосе обсуждаются важные стратегические проблемы и события, оказывающие непосредственное влияние на мировую экономику и политику. И предстоящее собрание не является исключением. Сегодня мир находится в критической точке перегиба. Пандемия COVID-19 и война в Украине сотрясли и без того хрупкую глобальную систему. Экономический рост в крупнейших странах мира приостанавливается, растут цены на продукты питания и энергоносители. Впервые с 1970-х годов мир столкнулся с нарушением баланса, когда рост и инфляция движутся в противоположных направлениях. Это происходит наряду с усилением геоэкономической фрагментации, уязвимостью финансового сектора, в том числе завышенными ценами на активы и высоким уровнем долга, а также выходящим из-под контроля климатическим кризисом, который может усилить любое замедление роста, особенно в странах с формирующимся рынком. Если эти системные и взаимосвязанные риски не будут устранены, это может привести к неопределенности и нестабильности.

На этом беспрецедентном фоне Всемирный экономический форум созывает свое ежегодное собрание, чтобы подтвердить необходимость диалога и государственно-частного сотрудничества для преодоления текущих кризисов. Таким образом, поиск путей восстановления коллективного чувства ответственности будет лежать в основе встречи.

В этой связи, стоит отметить, что, выступая на самые различные темы в Давосском форуме, Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда отмечал важность консолидации сил стран мира для совместного преодоления существующих проблем. Расширение связей между Всемирным экономическим форумом и Азербайджаном открывает широкие возможности для наращивания экономической мощи нашей страны. Азербайджан был одной из двух стран помимо США, который принимал этот престижный форум за пределами Давоса. А проведение в 2013 году Всемирного экономического форума на тему «Стратегический диалог о будущем Южного Кавказа и Центральной Азии» в Баку следует расценивать как высокую историческую оценку и высокое доверие Азербайджану, что является результатом четкой, целенаправленной политики, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева.

Что касается проблем, которые будут обсуждаться в ходе предстоящего форума, можно с уверенностью констатировать, что в сотрудничестве с другими странами Азербайджан может играть значимую роль в их преодолении.

Так, одной из тем, которые будут в центре внимания участников мероприятия это энергетический кризис. Азербайджан играет все растущую роль в смягчении последствий энергетического кризиса в Европе. Стоит отметить, что в 2023 году Азербайджан планирует экспортировать в Европу не менее 11,6 миллиарда кубометров природного газа. Между ЕС и Азербайджаном есть договоренность об удвоении поставок газа по Южному газовому коридору до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году, основой которой служит меморандум о сотрудничестве, подписанный в июле прошлого года. В соответствии с этим документом, недавно сразу 5 стран ЕС подготовили конкретный проект по увеличению поставок азербайджанского «голубого» топлива и собираются его представить 3 февраля в Баку. Это проект, который позволит с минимальными средствами и сразу начать перекачку дополнительных объемов природного газа из Азербайджана в Европу. По инициативе Болгарии к этому проекту присоединились Румыния, Венгрия, Словакия и Австрия. Дополнительные поставки газа из Азербайджана обеспечивают конкуренцию на рынке Европы, тем самым способствуя снижению цен для потребителей. Наглядным примером тому является интерконнектор Греция-Болгария, с запуском которого с октября 2022 года цены в стране упали на 34 процента.

Природный газ является наиболее оптимальным полезным ископаемым для перехода на «зеленую» энергию, что также входит в число наиболее актуальных тем форума. Кстати, в вышеупомянутом меморандуме также предусматривается сотрудничество в этом направлении. Стороны признают важность Глобального обязательства по метану, которое требует от его подписантов коллективного сокращения выбросов метана не менее чем на 30 процентов к 2030 году, и готовы предпринять необходимые шаги для сокращения выбросов метана в цепочках поставок.

Поскольку Азербайджан производит ископаемый природный газ, а Европейский союз его импортирует, стороны признают, что коллективная ответственность заключается в том, чтобы сделать эту цепочку поставок максимально эффективной, экологически чистой и безвредной для климата. Стороны признают важность «зеленой» электроэнергии в борьбе с глобальным потеплением и в смягчении последствий изменения климата, а также ее потенциал для повышения безопасности и устойчивости энергетических систем. Стороны считают, что существует важный потенциал сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, включая обмен электроэнергией.

В этой связи, помимо нефтегазовых ресурсов, Азербайджан также укрепляет свои позиции на европейском рынке «чистой» энергии. Подписанное 17 декабря 2022 года в Бухаресте "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии" стал краеугольным камнем этого сотрудничества. Учитывая, что все больше стран ЕС хотят присоединиться к этой сделке, поставки электроэнергии из Азербайджана внесут вклад в энергетическую независимость Европы и таким образом, помогут в борьбе с изменением климата.

Сегодня мир столкнулся сразу с несколькими кризисами и одной из них является продовольственный кризис, к которому не может остаться равнодушным и Давосский форум. Почти 830 миллионов человек сталкиваются с проблемами в сфере продовольственной безопасности, и более 3 миллиардов не могут позволить себе здоровое питание. Эти проблемы усугубляются ростом затрат, сбоями в цепочках поставок и изменением климата. На этом фоне становится актуальным выбор самого оптимального маршрута для поставок, который поможет сэкономить время и затраты, каковым является Азербайджан.

Расположенный на пересечении транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, Азербайджан признан важным транспортно-логистическим центром региона. Международные транспортные коридоры, проходящие через территорию страны, выгодны для перевозки грузов как с точки зрения расстояния, так и экономии времени. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт еще больше расширяют возможности этих транспортных коридоров.

Растет значение и Среднего коридора, в котором Азербайджан также является важным звеном. Средний коридор - путь из Китая в Европу, играет большую роль в нынешней повестке дня. Маршруты, по которым Европа может добраться до Центральной Азии, весьма ограничены. На данный момент Средний коридор предлагает самый короткий и наименее затратный маршрут в Европу.

Занимая стратегическое центральное положение между Европой и Китаем и имея развитую авиационную, железнодорожную, трубопроводную и морскую инфраструктуру, Азербайджан становится новым ведущим логистическим центром в условиях перестройки глобальных цепочек поставок в Евразии и может внести огромный вклад в преодоление трудностей, связанных в том числе и с поставками продовольственной продукции.

Еще одна тема, которая включена в повестку Давосского форума, связана с устранением актуальных геополитических рисков с помощью новой системы диалога и сотрудничества в многополярном мире. Азербайджан неоднократно предоставлял площадку для проведения чрезвычайно важных международных мероприятий, на которых было приковано внимание всего мира. Выбор Баку для столь значимых встреч неслучаен. Растущий авторитет Президента Азербайджана Ильхама Алиева на международной арене укрепляет политическую мощь страны, а также оказывает положительное влияние на процессы, происходящие в регионе. Став экономическим, культурным, а также научным и интеллектуальным центром региона, Азербайджан принимает международные мероприятия, на которых обсуждаются самые актуальные проблемы современного мира, собирает в Баку влиятельную научную, культурную и политическую элиту цивилизованного мира.

Мир сегодня - и это не просто слова - действительно находится на пороге серьезнейших со времен Второй мировой войны изменений. Перед человечеством стоят важнейшие вызовы и проблемы, от решения которых зависят судьбы миллиардов людей во всем мире. Потому сегодня как никогда ранее Давосскому форуму будет интересен опыт нашей страны, так как Азербайджан не только уже столкнулся с аналогичными проблемами и вызовами, но и успешно их преодолел. Где, если не в Давосе мир может узнать об этом опыте и извлечь из него нужные уроки?