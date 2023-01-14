За нарушение порядка регистрации смерти чиновники будут оштрафованы на сумму до 300 манатов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон О внесении изменений в кодекс Азербайджанской Республики Об административных правонарушениях.

Согласно изменению, к статье 43.1 кодекса добавляется статья 562-1 следующего содержания:

"Статья 562-1. Нарушение порядка регистрации смерти

562-1.1. За несвоевременную передачу медицинским учреждением информации о смерти органу (учреждению), определенному соответствующим органом исполнительной власти, или передачу недостоверной информации - должностные лица будут оштрафованы на сумму от 150 до 300 манатов.

562-1.2. За непредоставление информации о смерти через информационную систему органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, в информационную систему органа (учреждения), определенную соответствующим органом исполнительной власти, либо за передачу недостоверной информации - должностные лица будут оштрафованы на сумму от 150 до 300 манатов."