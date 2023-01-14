Посол Лейла Абдуллаева вручила верительные грамоты Президенту Франции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева вручила верительные грамоты президенту этой страны Эмманюэлю Макрону.

Как сообщает в субботу Trend, президент Франции поздравил посла с новым назначением и пожелал ей успехов в этой деятельности.

Отметив, что Франция является дружественной Азербайджану страной, Эмманюэль Макрон сказал, что в установлении мира в регионе заинтересован и официальный Париж.

Посол Лейла Абдуллаева отметила, что Азербайджан является наиболее заинтересованной в установлении мира в регионе страной и продвигает мирную повестку, а также коснулась важности поддержки данной повестки.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями об отношениях между Азербайджаном и Францией и ситуации в регионе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)