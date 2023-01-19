Президент Ильхам Алиев: Расположение на Среднем коридоре создает дополнительные возможности для бизнеса в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Превращение в транзитную страну с позиции нынешних реалий представляет важность, но для нас более важным является создание рабочих мест и местного производства. Поэтому мы очень много работаем над диверсификацией нашей экономики.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на панельном заседании на тему «Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Считаем, что перевозки не только позволят нам диверсифицировать экспорт, так как мы будем экспортировать услуги, но в то же самое время наше расположение на Среднем коридоре и маршруте «Север-Юг» создает дополнительные возможности для бизнеса в Азербайджане», - подчеркнул глава государства.