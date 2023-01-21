МИД Азербайджана ответил на высказывания главы МИД Армении

БАКУ /Trend/ - Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на вопрос СМИ о заявлениях, озвученных министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в ходе интервью агентству "Арменпресс" 20 января.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, Гаджизаде отметил, что утверждения Мирзояна в упомянутом интервью по Азербайджану совершенно необоснованны и неприемлемы.

"Утверждения министра иностранных дел Армении, отказавшегося от участия в третьей встрече с азербайджанской стороной в Москве в продолжение женевской и вашингтонской встреч, тем самым сорвав процесс, о том, что Армения не остановила переговоры, лицемерны.

Заявления армянской стороны о том, что их целью является мир и безопасность в регионе, абсурдны, поскольку Армения до сих пор создает препятствия для предложений, выдвигаемых Азербайджаном в направлении обеспечения мира и безопасности в регионе, включая открытие всех коммуникаций, продвижение процесса делимитации, подписание мирного соглашения в короткие сроки, и продолжает провокации против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана всеми средствами.

Тот факт, что министр иностранных дел Армении в ходе интервью произнес такие фразы, как «власть Нагорного Карабаха», свидетельствует о том, что эта страна до сих пор не отказалась от своих территориальных претензий к Азербайджану, в нарушение норм и принципов международного права, а также Пражского и Сочинского соглашений.

В то же время вмешательство в работу Лачинской дороги, являющейся суверенной территорией Азербайджана, является показателем того, что Армения еще не забыла проводимую в течение 30 лет оккупационную политику. Хотя премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что Карабах признан всем миром территорией Азербайджана.

Вместо того, чтобы озвучивать мнения о том, что Азербайджан еще не ответил на предложения Армении и вводить международное сообщество в заблуждение, армянский министр должен признать от кого исходило первое предложение о подготовке мирного соглашения, кто первым выдвинул основные принципы, кто представил первый проект элементов мирного соглашения на встрече в Женеве, а также разъяснить то, за какой период Азербайджан и Армения дали свое мнение по каждому проекту. В декабре прошлого года, сразу после внесения своих окончательных предложений по мирному соглашению, Армения заявила, что готова подписать документ с этими предложениями, что показало, что эта страна не воспринимает всерьез переговорный процесс по соглашению. Вместо того, чтобы манипулировать процессом, армянская сторона должна сказать готова ли она к встрече. Хотим еще раз подчеркнуть, что азербайджанская сторона выступает за проведение переговоров по мирному соглашению в короткие сроки и всегда готова к этому.

В то же время министру иностранных дел Мирзояну хорошо известно, как оказывалось препятствие встрече лидеров Азербайджана и Армении в Тбилиси всеми силами. Армения все еще не ответила на предложения к проекту заявления о такой возможной встрече, представленные Азербайджаном в знак конструктивного подхода еще в начале декабря»,- сказал Гаджизаде.

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