Посол Турции посетил Общину Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи вместе с секретарем посольства Зейнепом Кывылджымом и секретарем Генджеханом Бабишем посетили Общину Западного Азербайджана в новом административном здании.

Как сообщает в понедельник Trend, посол провел встречу с председателем правления сообщества Азизом Алекберли и его членами, получил информацию об уставе, структуре и деятельности сорганизации.

На встрече приняли участие руководители основных органов общины - председатель правления Азиз Алекберли, заместитель председателя Рамиль Гасан, председатель наблюдательного совета академик Мисир Марданов, председатель Совета старейшин академик Ахлиман Амирасланов, председатель Совета женщин Малахат Ибрагимгызы и председатель Молодежного совета Рамин Мамедов.

Председатель правления Азиз Алекберли выразил радость в связи с тем, что первым представителем иностранного государства, посетившим общину, стал посол Турции.

Турецкому дипломату было предоставлена информация, о военных преступлениях против азербайджанцев и преступлениях против человечности в течение прошлого века, депортации азербайджанцев со своей Родины, географического пространства, ныне называемого Арменией.

В ходе встречи было доведено до сведения посла, что правительство Армении отказывается принимать меры в области восстановления прав изгнанных азербайджанцев и продолжает лишать их возможности пользоваться правом на проживание на родине.

Было отмечено, что для обеспечения признания прав изгнанных азербайджанцев в рамках Всемирной декларации прав человека и других международных конвенций необходима поддержка международного сообщества.

В свою очередь Багджи отметил, что Турция в справедливой борьбе Азербайджана всегда была рядом, а с подписанием Шушинской декларации отношения были доведены до союзнического уровня. Затем посол ознакомился с административным зданием общины.

(Перевод: Нубар Кулузаде)