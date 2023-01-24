БАКУ /Trend/ - В рамках председательства Азербайджана в Организации экономического сотрудничества в 2023 году кандидатура города Шуша будет выдвинута в качестве туристической столицы ОЭС в 2026 году.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на 26-м заседании Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества.

В рамках председательства будут предприняты шаги по функционированию в Баку Центра чистой энергии, Центра экономических исследований ОЭС Организации объединенных наций по промышленному развитию (UNIDO). Также до внимания доведено, что кандидатура города Шуша будет выдвинута в качестве туристической столицы ОЭС в 2026 году.

Отметим, что в столице Узбекистана Ташкенте проходит 26-е заседание Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества. На заседании председательство в Организации было передано Азербайджану.

(Перевод: Фидан Мустафаева)