Утверждено соглашение между Азербайджаном и Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:35)

БАКУ /Trend/ - Утверждено "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении денежных средств и (или) денежных инструментов физическими лицами".

Как сообщает во вторник Trend, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим указ.

Согласно указу, утверждено "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении денежных средств и (или) денежных инструментов физическими лицами", подписанное 17 ноября 2022 года в городе Баку.

После вступления Соглашения в силу Государственный таможенный комитет Азербайджана должен обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджана должно уведомить правительство Российской Федерации о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.