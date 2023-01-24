Французский журналист Жан-Мишель Брюн прокомментировал отправку очередной миссии ЕС на армяно-азербайджанскую границу

БАКУ /Trend/ - Жан-Мишель Брюн, главный исполнительный директор газеты "Lagazetteaz.fr", учрежденной АМИ Trend во Франции, опубликовал статью об отправке очередной миссии ЕС на армяно-азербайджанскую границу и приеме в Елисейском дворце членов армянской диаспоры президентом Эмманюэлем Макроном.

Как сообщает во вторник Trend, в статье говорится о том, что эта миссия направляется в продолжение первой миссии в составе 40 человек, командированных на два месяца в конце прошлого года после договоренности, достигнутой на встрече в Праге 6 октября 2022 года между лидерами Азербайджана, Армении, Франции и президентом Совета Европы.

"В тот же день, когда было объявлено об отправке новой миссии ЕС, президент Франции принял в Елисейском дворце сопредседателей Нацштаба координационных советов армянских организаций Франции Мурада Папазяна и Ару Тораняна. Торанян, который в настоящее время является директором сайта "Les Nouvelles d'Arménie", был в 80-х годах пресс-секретарем ASALA, являющейся организатором многих терактов, в частности теракта в аэропорту Орли в 1983 году. Что касается Папазяна, одного из лидеров националистической партии дашнаков, то он даже в Армении расценивается как опасный активист и ему запрещен въезд в эту страну. В статье, опубликованной на сайте "Les Nouvelles d'Arménie", говорится, что встреча была посвящена "угрозе этнической чистки", которая якобы направлена, в частности, против армян. Будем надеяться, что это не отражает суть встречи, так как может возникнуть вопрос о том, хорошо ли Франция и ЕС осознали реалии в регионе, иначе это вовсе не сулит успеха очередной миссии", - говорится в статье.

Отметим, что вчера ЕС принял решение об отправке очередной миссии на армяно-азербайджанскую границу. В решении говорится, что целью миссии является "создание условий, которые будут способствовать усилиям по достижению стабильности в приграничных районах Армении, налаживанию сотрудничества на местном уровне и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС".

Напомним, что 17 октября 2022 года Совет министров иностранных дел ЕС на своем заседании принял решение направить на границу Армении с Азербайджаном около 40 экспертов-наблюдателей для мониторинга, анализа и представления отчетов о ситуации в регионе Южного Кавказа. Срок действия мандата мониторинговой миссии ЕС в Армении истек 19 декабря 2022 года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)