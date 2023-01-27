Ответственность за теракт в Тегеране всецело лежит на Иране - депутат

БАКУ /Trend/ - Ответственность за теракт, совершенный против посольства Азербайджана в Тегеране, всецело лежит на иранском государстве. Безопасность посольства Азербайджана должна была быть обеспечена на самом высоком уровне.

Об этом сообщил в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

Он отметил, что посольство Ирана в Азербайджане охраняется на самом высоком уровне.

"Даже малейшая попытка саботажа решительно предотвращается. Наше посольство в Иране также должно было быть защищено на высоком уровне. Выходит в Иране нет гарантий неприкосновенности ни посольств, ни дипломатических представительств, поскольку Иран является одной из главных стран, поддерживающих терроризм", - сказал депутат.

Мамедов подчеркнул, что здесь также большую роль играет пропаганда, постоянно проводимая в Иране против Азербайджана.

"Ответственность за вооруженное нападение на наше посольство несет непосредственно сама иранская сторона. Иранские СМИ, телеканалы, радио, газеты постоянно пропагандируют враждебность к Азербайджану. Несколько дней назад также было опубликовано видео Сепаха, движущегося к мосту Худаферин. Все это создает определенные предпосылки", - сказал депутат.

Он отметил, что иранская сторона пытается исказить суть теракта, совершенного в нашем посольстве, утверждая, что инцидент произошел якобы на бытовой почве.

"Но все на виду. Враждебность Ирана к Азербайджану продолжается уже давно, и связь террориста, совершившего теракт, со спецслужбами Ирана не исключение", - добавил депутат.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Нубар Кулузаде)