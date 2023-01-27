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Надеемся, что виновные в нападении на посольство Азербайджана в Иране понесут заслуженное наказание – посольство РФ

Политика Материалы 27 января 2023 17:17 (UTC +04:00)
Надеемся, что виновные в нападении на посольство Азербайджана в Иране понесут заслуженное наказание – посольство РФ

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БАКУ/Trend/ - Потрясены известием о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране, повлекшем гибель сотрудника службы безопасности Аскерова Орхана Ризван оглу.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении посольства России в Баку.

«Глубоко соболезнуем нашим азербайджанским коллегам, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Надеемся, что данный трагический инцидент будет расследован самым тщательным образом, а виновные понесут заслуженное наказание», - сказали в дипмиссии.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

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