Надеемся, что виновные в нападении на посольство Азербайджана в Иране понесут заслуженное наказание – посольство РФ

БАКУ/Trend/ - Потрясены известием о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране, повлекшем гибель сотрудника службы безопасности Аскерова Орхана Ризван оглу.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении посольства России в Баку.

«Глубоко соболезнуем нашим азербайджанским коллегам, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Надеемся, что данный трагический инцидент будет расследован самым тщательным образом, а виновные понесут заслуженное наказание», - сказали в дипмиссии.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.