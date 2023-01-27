Казахстан решительно осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - МИД

БАКУ/Trend/ - Министерство иностранных дел Республики Казахстан решительно осуждает нападение на Посольство Азербайджана в Тегеране, повлекшее за собой гибель и ранения сотрудников дипломатического представительства.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении МИД Казахстана.

"Казахстан считает неприемлемым любое проявление насилия и актов агрессии в отношении дипломатических миссий и её представителей. Считаем, что подобные атаки нарушают основы и нормы международного права и подлежат всеобщему осуждению. Выражаем искренние соболезнования братскому народу Азербайджана, а также родным и близким погибшего гражданина Азербайджанской Республики Орхана Аскерова. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим лицам. Уверены, что власти Исламской Республики Иран проведут тщательное расследование инцидента и примут соответствующие меры по наказанию виновных", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.