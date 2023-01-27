Евросоюз выразил соболезнования в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) выразил соболезнования в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

"ЕС выражает соболезнования министерству иностранных дел Азербайджана и народу Азербайджана в связи с нападением на посольство Азербайджана в Иране. Нападения на дипломатические представительства недопустимы. Наши сердца с семьей погибшего. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления. Надеемся, что будет проведено детальное расследование и виновные предстанут перед судом", - написал он.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.