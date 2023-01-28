МИД Польши осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

БАКУ/Trend/ - Министерство иностранных дел Польши осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, передает в субботу Trend со ссылкой на страницу ведомства в Twitter.

«Мы выражаем наши соболезнования семье погибшего и сочувствие пострадавшим и их семьям», - говорится в сообщении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.