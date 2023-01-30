МИД Азербайджана об эвакуации пострадавших в результате атаки на посольство в Иране (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 января завершилась эвакуация сотрудников посольства Азербайджана в Иране, членов их семей и наших коллег, пострадавших в результате теракта против посольства.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Пусть Аллах помилует душу нашего шехида Орхана Аскерова", - написали в министерстве.

Напомним, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.