Религиозная обстановка в Азербайджане стабильна - Мубариз Гурбанлы

БАКУ /Trend/ - Религиозная обстановка в Азербайджане стабильна, все вопросы в этой области полностью под контролем правоохранительных органов и госкомитета.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы на траурной церемонии в связи с похоронами Орхана Аскерова, погибшего в результате теракта против посольства Азербайджана в Иране.

Он подчеркнул, что любые попытки использовать религиозный фактор с целью подорвать общественно-политическую стабильность в стране изначально обречены на провал.

"Азербайджан - толерантная, мультикультурная страна, где в гармонии сосуществуют люди различного вероисповедания", - сказал Гурбанлы.

Напомним, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

Вчера вечером тело Орхана Аскерова, погибшего в результате террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января, было доставлено в Баку. Сегодня он был похоронен во второй Аллее шехидов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)