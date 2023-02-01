Состоялся телефонный разговор между Эльчином Гулиевым и министром обороны Израиля

БАКУ /Trend/ - 1 февраля состоялся телефонный разговор между начальником Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковником Эльчином Гулиевым и министром обороны Израиля Йоавом Галлантом.

Как сообщили в среду Trend в ГПС Азербайджана, во время телефонного разговора генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил Галланта с назначением на новую должность.

Стороны, подчеркнули высокий уровень существующих отношений, обсудили перспективы сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес, обменялись мнениями о развитии связей между нашими странами в области безопасности и пограничной охраны.

(Перевод: Фидан Мустафаева)