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Состоялся телефонный разговор между Эльчином Гулиевым и министром обороны Израиля

Политика Материалы 1 февраля 2023 12:24 (UTC +04:00)
Состоялся телефонный разговор между Эльчином Гулиевым и министром обороны Израиля

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 1 февраля состоялся телефонный разговор между начальником Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковником Эльчином Гулиевым и министром обороны Израиля Йоавом Галлантом.

Как сообщили в среду Trend в ГПС Азербайджана, во время телефонного разговора генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил Галланта с назначением на новую должность.

Стороны, подчеркнули высокий уровень существующих отношений, обсудили перспективы сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес, обменялись мнениями о развитии связей между нашими странами в области безопасности и пограничной охраны.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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