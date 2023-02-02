Президент Ильхам Алиев: Энергетические проекты ещё более укрепят азербайджано-румынское партнерство

БАКУ /Trend/ - Энергетические проекты ещё более укрепят азербайджано-румынское партнерство.

Как передает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе.

"Мы только что провели очень хорошие обсуждения с господином Президентом по широкому кругу вопросов нашей двусторонней повестки дня и ещё раз подтвердили стратегическую важность наших отношений. Как стратегические партнёры, мы движемся вперёд. У меня очень хорошие воспоминания о моём визите в Бухарест, и, конечно, подписанный там документ действительно открывает перед нами новые перспективы. Мы широко обсудили наши дальнейшие шаги и теперь с участием членов делегаций продолжим эту работу.

В то же время мы уже стали партнёрами в вопросе транспортировки природного газа. Это тоже важная веха в нашем сотрудничестве. Но, безусловно, мы хотим, чтобы у нас была более широкая картина нашего сотрудничества, охватывающая не только сферу энергетики, но и вопросы торгового сотрудничества между нашими странами.

Совместная экономическая комиссия заседала в прошлом году и соберется в этом году. Это, таким образом, активизирует работу комиссии. Особенно, принимая во внимание широкие перспективы сотрудничества касательно нашей энергетической повестки дня. Да и во всех других областях между нашими странами установились очень хорошие взаимоотношения. И энергетические проекты, конечно же, ещё более укрепят наше партнёрство", - сказал глава государства.