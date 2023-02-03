Президент Ильхам Алиев дал поручения по подписанию протокола об отмене смертной казни во всех случаях - Фуад Алескеров

БАКУ /Trend/ - 3 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение о предоставлении полномочий на подписание Протокола номер 13 Конвенции «О защите прав и основных свобод человека» об отмене смертной казни во всех случаях.

Эту инициативу Президента Ильхама Алиева в интервью АЗЕРТАДЖ прокомментировал помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Фуад Алескеров.

"Как известно, в 2023 году в нашей стране отмечается 25-летие отмены смертной казни. В результате гуманистической политики общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева с 1993 года был введен мораторий на исполнение смертной казни, восстановлены институты помилования и амнистии, предприняты важные шаги в области обеспечения прав и свобод человека. Инициатива по отмене смертной казни стала одним из наиболее ярких примеров такой политики", - сказал он.

Алескеров отметил, что Общенациональный лидер Гейдар Алиев в своем историческом обращении к Милли Меджлису Азербайджанской Республики 3 февраля 1998 года подчеркнул, что человеческая жизнь является высшей ценностью, право на жизнь является естественным и неотъемлемым правом каждого человека, а применение смертной казни противоречит человеческому достоинству и в целом идее прав человека в целом, оценил применение смертной казни как бесчеловечную и жестокую меру против человеческого достоинства и идеи прав человека в целом, заявил о своей уверенности в том, что отмена этого вида наказания, наряду с его исторической значимостью, станет также решающим шагом для гуманизации уголовно-правовой политики и важным этапом реформ в правовой системе.

"Благодаря этой инициативе, основанной на таких высоких идеалах, как гуманизм, справедливость и свобода, Азербайджанская Республика стала первой страной Востока, отменившей смертную казнь. Наряду с принятием важных актов национального законодательства по отмене смертной казни, великий лидер стал инициатором присоединения нашей страны ко Второму Факультативному протоколу Международного пакта о гражданских и политических правах, а также к Протоколу номер 6 Конвенции «О защите прав и основных свобод человека», являющихся основными международными документами в этой области. Несмотря на то, что эти международные документы, принятые в 80-х годах ХХ века, предусматривали отмену смертной казни, возможность применения этого вида наказания за военные преступления, совершенные в годы войны, сохранялась. Однако эволюция становления международного права в области прав человека продолжилось в направлении отмены смертной казни во всех случаях, в результате чего был принят Протокол номер 13 Конвенции «О защите прав и основных свобод человека». Следует подчеркнуть, что, придерживаясь обозначенной общенациональным лидером гуманной политики, наша страна никогда не стремилась использовать возможность применения смертной казни, и в нашем национальном законодательстве не предусматривалась смертная казнь за какое-либо преступление. Наоборот, постоянно принимаются целенаправленные и последовательные меры по дальнейшей либерализации уголовно-правовой политики", - сказал он.

По словам Алескерова, акты об амнистии, принятые по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, были применены к более чем 57 тыс. человек, а подписанные им распоряжения об амнистии охватили около 5 900 человек.

"Вместе с тем, в результате концептуальных изменений, внесенных в уголовное законодательство, были декриминализированы многие деяния, значительно расширено применение альтернативных наказаний и мер процессуального принуждения, не связанных с изоляцией лица от общества. Принимая во внимание усилия, предпринимаемые на международном уровне для полного запрета смертной казни, в том числе за преступления, совершенные в годы войны или при непосредственной угрозе войны, 3 февраля 2023 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал соответствующие поручения о подписании от имени Азербайджанской Республики Протокола номер 13 об отмене смертной казни во всех случаях Конвенции «О защите прав и основных свобод человека». Этим решением глава нашего государства еще раз продемонстрировал свою волю к обеспечению права на жизнь на самом высоком уровне", - заключил он.