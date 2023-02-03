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Мы нацелены на скорый вывод азербайджанского природного газа на венгерский рынок - Петер Сийярто

Политика Материалы 3 февраля 2023 14:20 (UTC +04:00)
Мы нацелены на скорый вывод азербайджанского природного газа на венгерский рынок - Петер Сийярто

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Азербайджане министр торговли и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Как передает в пятницу Trend, об этом Петер Сийярто сообщил в Facebook.

"Неделю назад мы встретились с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым в Будапеште, где договорились вывести сотрудничество между нашими странами на новый уровень. Сейчас мы продолжаем нашу совместную работу в Баку. Помимо многих новых европейских друзей, мы - старые друзья Азербайджана, поэтому хорошо знаем друг друга и можем сесть за стол переговоров на основе взаимного уважения. Наша цель - в скором времени вывести азербайджанский природный газ на венгерский рынок", - говорится в публикации.

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