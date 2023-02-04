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По Лачинской дороге проследовала автоколонна, принадлежащая Красному Кресту (ФОТО)

Политика Материалы 4 февраля 2023 09:37 (UTC +04:00)
По Лачинской дороге проследовала автоколонна, принадлежащая Красному Кресту (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в утренние часы на Лачинской дороге, в зоне проведения акции протеста, созданы условия для проезда 8 автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК).

Как сообщает в субботу сотрудник Trend, командированный в Шушу, на территории проведения акции обеспечено беспрепятственное передвижение данных транспортных средств.

Так, колонна в составе 7 легковых и 1 грузового автомобиля проехал из Ханкенди в направлении Лачина.

Это еще раз показывает, что нет никаких ограничений на проезд автомобилей гуманитарного назначения.

Акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе продолжается уже пятьдесят пятый день.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях.

По Лачинской дороге проследовала автоколонна, принадлежащая Красному Кресту (ФОТО)
По Лачинской дороге проследовала автоколонна, принадлежащая Красному Кресту (ФОТО)
По Лачинской дороге проследовала автоколонна, принадлежащая Красному Кресту (ФОТО)
По Лачинской дороге проследовала автоколонна, принадлежащая Красному Кресту (ФОТО)
По Лачинской дороге проследовала автоколонна, принадлежащая Красному Кресту (ФОТО)
По Лачинской дороге проследовала автоколонна, принадлежащая Красному Кресту (ФОТО)
По Лачинской дороге проследовала автоколонна, принадлежащая Красному Кресту (ФОТО)
По Лачинской дороге проследовала автоколонна, принадлежащая Красному Кресту (ФОТО)
По Лачинской дороге проследовала автоколонна, принадлежащая Красному Кресту (ФОТО)
По Лачинской дороге проследовала автоколонна, принадлежащая Красному Кресту (ФОТО)
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