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Состоялось заседание Совета старейшин Общины Западного Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 4 февраля 2023 16:56 (UTC +04:00)
Состоялось заседание Совета старейшин Общины Западного Азербайджана (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 4 февраля 2023 года Совет старейшин Общины Западного Азербайджана провел заседание. На заседании состоялся обмен мнениями по реализации Концепции возвращения.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе Общины Западного Азербайджана, председатель Совета старейшин, академик Ахлиман Амирасланов, открывая заседание вступительным словом, отметил, что в соответствии с рекомендацией главы азербайджанского государства была разработана концепция мирного возвращения, и подчеркнул значимость активного участия Совета старейшин в подготовке и исполнении этого важного документа.

Председатель правления Азиз Алекберли подробно проинформировал участников заседания о содержании Концепции возвращения, утвержденной Наблюдательным советом Общины 26 января 2023 года, и о проводимых и планируемых в настоящее время мероприятиях по ее реализации.

Выступившие академик А. Магеррамов, профессора В.Шадлинский, А. Алекберов, Ф. Агамалы, И. Алиев, А. Гулиев, A. Байрамов и другие поблагодарили главу государства за поддержку возвращения в Западный Азербайджан. Участники встречи высоко оценили Концепцию возвращения, основанную на международном праве и носящую мирный характер, подчеркнув, что не пожалеют усилий для ее реализации, высказали свои предложения по этому процессу.

Состоялось заседание Совета старейшин Общины Западного Азербайджана (ФОТО)
Состоялось заседание Совета старейшин Общины Западного Азербайджана (ФОТО)
Состоялось заседание Совета старейшин Общины Западного Азербайджана (ФОТО)
Состоялось заседание Совета старейшин Общины Западного Азербайджана (ФОТО)
Состоялось заседание Совета старейшин Общины Западного Азербайджана (ФОТО)
Состоялось заседание Совета старейшин Общины Западного Азербайджана (ФОТО)
Состоялось заседание Совета старейшин Общины Западного Азербайджана (ФОТО)
Состоялось заседание Совета старейшин Общины Западного Азербайджана (ФОТО)
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