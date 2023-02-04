В Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с турецкими депутатами

БАКУ /Trend/ - В Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с группой членов Великого национального собрания Турции (ВНСТ).

Как сообщает в субботу Trend, поприветствовавший турецких гостей председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли отметил, что визит парламентариев братской страны имеет большое моральное значение.

Подчеркнув, что в течение прошлого века азербайджанцы четырежды изгонялись с родных земель, он проинформировал о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных против азербайджанцев во время этих событий.

Председатель Совета старейшин Общины, руководитель азербайджано–турецкой группы дружбы Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов отметил, что для обеспечения признанных в рамках Всемирной декларации прав человека и других международных конвенций прав изгнанных с родных земель азербайджанцев необходима поддержка международного сообщества.

Глава турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы в ВНСТ Шамиль Айрым в свою очередь так же подчеркнул права азербайджанцев на возвращение в соответствии с международными конвенциями.

Во встрече приняли участие руководители основных органов Общины Западного Азербайджана и турецкие депутаты Орхан Эрдем, Юнус Кылыч, Тюлай Кайнарджа, Уйгур Байрактутан, Яшар Карадаг, сотрудник международного отдела ВНСТ Эртугрул Акай, сотрудник посольства Онджу Гюнеш.