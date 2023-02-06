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Закир Гасанов выразил соболезнования Турции

Политика Материалы 6 февраля 2023 09:39 (UTC +04:00)
Закир Гасанов выразил соболезнования Турции

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акару, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

«Глубоко опечален вестью о гибели и ранении людей в результате сильного землетрясения в Турции. Мы разделяем Вашу скорбь. Мы всегда рядом с братской Турцией. Да упокоит Всевышний души погибших в результате этой трагедии, мы разделяем горечь их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям. Желаю исцеления раненым. Аллах ряхмят элясин!» - говорится в соболезновании.

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