Гуманитарная помощь, собранная в рамках акции ОО "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, отправляется в Турцию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Теплая одежда, обогреватели и другие предметы первой необходимости, собранные гражданами в рамках кампании Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим в зоне землетрясения в Турции, погружены в большегрузные машины для отправки в зону стихийного бедствия.

Как сообщает в пятницу Trend, к пункту сбора гуманитарной помощи, организованного с 8 февраля в Бакинском Дворце спорта (проспект Нефтяников), прибывают тысячи граждан. Люди приносят необходимые в зоне бедствия теплые вещи, обогревательные приборы и предметы первой необходимости. Помощь, пожертвованная гражданами, отсортирована волонтерами, упакована в коробки, загружена в большегрузы и направлена в братскую страну.

Напомним, что 9 февраля по поручению Первой леди Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в Турцию был отправлен первый самолет с гуманитарной помощью Фонда. Командированные в братскую страну сотрудники Фонда доставили пострадавшим от землетрясения различные медикаменты, медицинские принадлежности и оборудование, теплую одежду.

В то же время Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева 8 февраля запустило кампанию гуманитарной помощи в поддержку братской Турции, откликнувшись на призыв посольства Турции в Баку к гражданам Азербайджана оказать гуманитарную помощь регионам, оказавшимся в зоне стихийного бедствия. В рамках этой акции собранная от граждан гуманитарная помощь доставляется в зону землетрясения при поддержке Фонда Гейдара Алиева.