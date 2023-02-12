Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Кувейта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 февраля в рамках рабочего визита в Египет министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Кувейта шейхом Салемом Абдуллой аль-Джабером ас-Сабахом, передает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что отношения между двумя странами исторически строятся на принципах дружбы, и сказал, что Азербайджан намерен и дальше расширять существующее сотрудничество.

Констатировав успешное развитие двусторонних и многосторонних отношений, министр рассказал о важности сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных организаций.

Министры обменялись мнениями о дальнейших планах «Совместной комиссии по сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Кувейт», сопредседателями которой они являются, и саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, который планируется в Баку в марте.

Стороны также обсудили возможные перспективы сотрудничества в сфере туризма, науки, образования, культуры и других сферах.