ЗАНГИЛАН /Trend/ - Начато проектирование сел в Джебраильском и Губадлинском районах.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сегодня во время медиа-тура в Зангиланский район сказал журналистам специальный представитель Президента Азербайджана в Джабраильском, Зангиланском и Губадлинском районах Вахид Гаджиев.

По его словам, сформирован предварительный проект сел в Джебраиле и Губадлы.

"Все это должно происходить поэтапно. А строительные работы займут минимум полтора года. В целом строительные работы на этих территориях и переселение жителей будут осуществляться в рамках Государственной программы на 2022-2026 годы. За этот период планируется переселить в эти районы тысячи людей", - добавил он.