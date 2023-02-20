Из Азербайджана в Турцию отправлены еще 7 домов модульного типа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Для поддержки пострадавших от землетрясения, произошедшего в Турции и повлекшего многочисленные человеческие жертвы, исполнительными властями городов и районов Азербайджана, в братскую страну ежедневно направляется гуманитарная помощь.

Как сообщает в понедельник Trend, в настоящее время обеспечение местами размещения людей, оставшихся в результате землетрясения без крова, является одним из важнейших вопросов. С этой целью в братскую страну осуществляется отправка изготовленных по заказу исполнительных властей городов и районов Азербайджана 90 современных домов модульного типа. В таких домах, изготовленных в короткие сроки с использованием высококачественных материалов, есть все необходимые условия для проживания.

13 февраля четыре дома модульного типа были уже отправлены исполнительной властью города Сумгайыт, а 15 февраля в братскую Турцию были отправлены еще 20 домов, изготовленных по заказу ИВ Мингячевирского, Кюрдамирского, Геранбойского, Джалилабадского и Тертерского районов. Сегодня из Сумгайыта отправлены еще семь домов модульного типа.

К концу недели все 90 современных модульных домов будут доставлены в зону стихийного бедствия.

Кроме того, с первых дней трагедии ИВ городов и районов Азербайджана закупают и отправляют в братскую Турцию теплую одежду, постельное белье, продукты питания, промышленные товары, лекарственные препараты, обогреватели, генераторы, палатки, необходимые пострадавшим. До сих пор гуманитарная помощь, организованная исполнительной властью 57 городов и районов, была направлена в Кахраманмараш, Малатью, Адыяман и другие регионы Турции.

Отправка гуманитарной помощи в зону стихийного бедствия городскими и районными властями Азербайджана будет продолжена.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)