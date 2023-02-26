Жертвы Ходжалинского геноцида отомщены – Иса Габиббейли

БАКУ /Trend/ - Жертвы Ходжалинского геноцида отомщены.

Как передает Trend, об этом сказал в воскресенье журналистам президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли.

Он отметил, что в ходе 44-дневной Отечественной войны под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева героическая азербайджанская армия освободила Карабах от оккупации.

"Наше государство, восстановив Карабах с Большим возвращением, еще раз доказал свою миролюбивую политику. Азербайджан – миролюбивая и справедливая страна. Наш народ верит, что под руководством главы государства будет открыт Зангезурский коридор, в регионе воцарится мир и спокойствие", - сказал он.