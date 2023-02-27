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Сергей Лавров: Практическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно

Политика Материалы 27 февраля 2023 22:23 (UTC +04:00)
Сергей Лавров: Практическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно

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БАКУ /Trend/ - Президент Путин лично уделяет пристальное внимание развитию нашего союзнического взаимодействия.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Отметив, что Декларация зафиксировала достигнутый уровень взаимодействия и наметила пути его углубления, вывода на новый качественный уровень, Сергей Лавров подчеркнул: «Практическое сотрудничество, как Вы упомянули, действительно, по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно. Это и Ваши регулярные контакты с Президентом Российской Федерации, контакты между председателями правительств двух стран, между министрами».

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