Сергей Лавров: Практическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно

БАКУ /Trend/ - Президент Путин лично уделяет пристальное внимание развитию нашего союзнического взаимодействия.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Отметив, что Декларация зафиксировала достигнутый уровень взаимодействия и наметила пути его углубления, вывода на новый качественный уровень, Сергей Лавров подчеркнул: «Практическое сотрудничество, как Вы упомянули, действительно, по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно. Это и Ваши регулярные контакты с Президентом Российской Федерации, контакты между председателями правительств двух стран, между министрами».