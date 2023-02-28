РФ надеется на скорое достижение договоренностей по ж/д сообщению между Нахчываном и остальной частью Азербайджана - Лавров

БАКУ /Trend/ - Надеемся, что в скором времени вице-премьеры России, Азербайджана и Армении смогут прийти к договоренностям по возобновлению использования железнодорожных маршрутов между Нахчываном и остальной частью Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Мы подчеркнули необходимость активизации комиссии по делитимитации армяно-азербайджанской границы. В рамках этого российская сторона будет содействовать этой работе. Мы к этому готовы", - добавил он.