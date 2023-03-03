Наша цель - возвращение на наши исторические земли - Азиз Алекперли

БАКУ /Trend/ - Наша цель - возвращение на наши исторические земли.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Азиз Алекберли на общественных слушаниях на тему "Преодолевая горы: Мирное и законное возвращение в Западный Азербайджан", организованных парламентским Комитетом по правам человека.

Он отметил, что детали этого возвращения нашли отражение в Концепции возвращения в Западный Азербайджан, подготовленной по поручению Президента Ильхама Алиева.

В слушаниях принимают участие заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, депутаты, ученые и исследователи, представители неправительственных организаций, где они делятся своим мнением и высказывают предложения о мирном возвращении наших соотечественников на родину - в Западный Азербайджан.

(Перевод: Фидан Мустафаева)