Армянская провокация в Карабахе: азербайджанские силы уничтожили диверсантов

БАКУ/Trend- Стали известны первые подробности инцидента в Карабахском регионе Азербайджана.

Как стало известно Trend, в течение определенного, довольно продолжительного времени азербайджанской стороне поступали сигналы о провозе с территории Армении в Карабахский регион оружия и боеприпасов в объезд альтернативной основной Лачинской дороге грунтовой дороге Халафали.

Сегодня, получив очередной подобный сигнал, наши оперативники выдвинулись на дорогу для проведения проверки на местности. Когда наши оперативники попытались остановить проезжавший по дороге армянский автомобиль, его пассажиры открыли огонь. В результате ответного огня противник был обезврежен. Сегодняшний вооруженный инцидент подтверждает, что военно-политическое руководство Республики Армения продолжает совершать диверсии и провокации против Азербайджана, забрасывая на его территорию оружие и боеприпасы, а также живую силу. Очевидно, что попытки продолжить политику "миацума" не прекращаются, несмотря на псевдомиролюбивую риторику Никола Пашиняна.